Negli studi di Sport Mediaset, Massimo Callegari ha fatto alcune considerazioni in vista della partita di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Callegari: “L’Inter sta meglio del Bologna, ma non dimentichiamo la tradizione”
ultimora
Callegari: “L’Inter sta meglio del Bologna, ma non dimentichiamo la tradizione”
Negli studi di Sport Mediaset, Massimo Callegari ha fatto alcune considerazioni in vista della partita di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter
"L'Inter arriva meglio rispetto al Bologna alla semifinale di Supercoppa Italiana, ma non dimentichiamo che, prima della sconfitta contro la Juventus, il Bologna aveva disputato a Vigo una delle più delle partite delle italiane in Europa".
"Non dimentichiamo la tradizione: i due scudetti persi di fatto a Bologna e la Coppa Italia in cui i rossoblù hanno eliminato i nerazzurri dalla competizione. L'Inter si affiderà soprattutto a Lautaro, al momento il vero simbolo di questa squadra".
(Fonte: Sport Mediaset)
© RIPRODUZIONE RISERVATA