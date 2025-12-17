FC Inter 1908
Callegari: “L’Inter sta meglio del Bologna, ma non dimentichiamo la tradizione”

Negli studi di Sport Mediaset, Massimo Callegari ha fatto alcune considerazioni in vista della partita di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter
Negli studi di Sport Mediaset, Massimo Callegari ha fatto alcune considerazioni in vista della partita di Supercoppa Italiana tra Bologna e Inter:

"L'Inter arriva meglio rispetto al Bologna alla semifinale di Supercoppa Italiana, ma non dimentichiamo che, prima della sconfitta contro la Juventus, il Bologna aveva disputato a Vigo una delle più delle partite delle italiane in Europa".

"Non dimentichiamo la tradizione: i due scudetti persi di fatto a Bologna e la Coppa Italia in cui i rossoblù hanno eliminato i nerazzurri dalla competizione. L'Inter si affiderà soprattutto a Lautaro, al momento il vero simbolo di questa squadra".

