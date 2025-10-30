FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Callegari: “Calhanoglu unico in Europa, nessuno come lui. Dentro l’Inter…”

ultimora

Callegari: “Calhanoglu unico in Europa, nessuno come lui. Dentro l’Inter…”

Callegari: “Calhanoglu unico in Europa, nessuno come lui. Dentro l’Inter…” - immagine 1
Le considerazioni del noto giornalista a proposito dei nerazzurri e in particolare del centrocampista turco
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Massimo Callegari, ospite di Sport Mediaset, si è soffermato sull'Inter dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Fiorentina ieri a San Siro. Con un grande protagonista, come sottolineato proprio dal giornalista.

Callegari: “Calhanoglu unico in Europa, nessuno come lui. Dentro l’Inter…”- immagine 2
Getty Images

Qui il pensiero di Callegari: "Il segnale che dà l'Inter è che è quella con più qualità. Serve quel passo in più quando le partite sono meno pulite, più combattute. Calhanoglu? Si poteva avere qualche dubbio dopo l'estate, anche se all'interno erano tutti convinti della sua professionalità. Al momento è unico in Europa: nessuno ha la sua qualità sui calci piazzati e sui tiri da fuori, inoltre è un vero leader. Mi ero stupito della leggerezza con cui si parlava della possibilità che andasse via dall'Inter".

Leggi anche
Marchegiani: “Inter fa due partite differenti. A Lautaro giova più Esposito...
Bizzotto: “Gol Sucic? Ha ricordato Zidane ovviamente”. Panatta: “Ne dico un...

© RIPRODUZIONE RISERVATA