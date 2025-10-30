Callegari: “Calhanoglu unico in Europa, nessuno come lui. Dentro l’Inter…”

Massimo Callegari, ospite di Sport Mediaset, si è soffermato sull'Inter dopo la vittoria dei nerazzurri contro la Fiorentina ieri a San Siro. Con un grande protagonista, come sottolineato proprio dal giornalista.
Le considerazioni del noto giornalista a proposito dei nerazzurri e in particolare del centrocampista turco
Qui il pensiero di Callegari: "Il segnale che dà l'Inter è che è quella con più qualità. Serve quel passo in più quando le partite sono meno pulite, più combattute. Calhanoglu? Si poteva avere qualche dubbio dopo l'estate, anche se all'interno erano tutti convinti della sua professionalità. Al momento è unico in Europa: nessuno ha la sua qualità sui calci piazzati e sui tiri da fuori, inoltre è un vero leader. Mi ero stupito della leggerezza con cui si parlava della possibilità che andasse via dall'Inter".
