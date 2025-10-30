Callegari: “Calhanoglu unico in Europa, nessuno come lui. Dentro l’Inter…”

Qui il pensiero di Callegari: "Il segnale che dà l'Inter è che è quella con più qualità. Serve quel passo in più quando le partite sono meno pulite, più combattute. Calhanoglu? Si poteva avere qualche dubbio dopo l'estate, anche se all'interno erano tutti convinti della sua professionalità. Al momento è unico in Europa: nessuno ha la sua qualità sui calci piazzati e sui tiri da fuori, inoltre è un vero leader. Mi ero stupito della leggerezza con cui si parlava della possibilità che andasse via dall'Inter".