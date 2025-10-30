Luca Marchegiani, ex calciatore, intervenuto a Sky Calcio Club, ha analizzato così la vittoria dell'Inter sulla Fiorentina: "L'Inter le occasioni le ha avute, anche nel primo tempo: ma sono stati due spezzoni di partite differenti.
La Fiorentina nel primo ha difeso più alta e ci è riuscita: poi nel secondo si è abbassata e se ti porti i giocatori dell'Inter in area Dumfries diventa attaccante, Esposito anche se non è sempre pulito si impegna. A Lautaro piace di più girare intorno e andarsi a trovare lo spazio per attaccare la porta con un attaccante come Esposito".
