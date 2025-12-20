FC Inter 1908
Callegari: “Inter e Milan deluse e deludenti. I nerazzurri perdono perché…”

Callegari: "Inter e Milan deluse e deludenti. I nerazzurri perdono perché…"
Il pensiero del noto giornalista a proposito delle due milanesi eliminate in semifinale di Supercoppa italiana
Daniele Vitiello
Nel suo editoriale per Calciomercato.com, Max Callegari ha commentato il verdetto delle due semifinali di Supercoppa. Queste le sue considerazioni:

RIYADH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 19: Head coach of FC Internazionale Cristian Chivu reacts before the penalty kick during the Supercoppa Italiana semifinal match between Bologna FC 1909 and FC Internazionale at King Saud University Stadium on December 19, 2025 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Chi la rispetta la vince. È questo il senso delle semifinali di Supercoppa, che hanno premiato Conte Italiano, gli allenatori che hanno limitato al minimo il turnover. A casa in anticipo Inter e Milan, deluse pure deludenti, soprattutto per come si sono consegnate al loro rapido destino arabo. I due verdetti, infatti, vanno oltre il risultato. E confermano limiti ormai non più episodici ma strutturali, che si ripetono con una frequenza difficile da ignorare.

A proposito dei nerazzurri, nello specifico, ha aggiunto: "Quelli dell’Inter affondano addirittura nel quadriennio di Simone Inzaghi. Si rafforza la sensazione di una squadra che si percepisce superiore, perché spesso lo è davvero. Quasi mai sottomessa dagli avversari, anche nelle partite perse ha giocato (almeno) alla pari e in diverse occasioni anche meglio di chi poi l’ha battuta. L’eccezione resta quella contro il Liverpool, l’unica in cui è andata realmente in difficoltà su intensità, ritmo e qualità complessiva. Ed eccolo, il paradosso. L’Inter non perde perché è inferiore, ma perché interpreta male alcuni momenti chiave. Parte forte, spesso va in vantaggio, costruisce occasioni e goal di pregiata esecuzione. Ma poi non chiude le partite, fatica a gestire il risultato, a difendere il margine. C’è un comune denominatore in molte sconfitte recenti: l’errore individuale nei momenti decisivi".

