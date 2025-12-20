Callegari: “Inter e Milan deluse e deludenti. I nerazzurri perdono perché…”

"Chi la rispetta la vince. È questo il senso delle semifinali di Supercoppa, che hanno premiato Conte e Italiano , gli allenatori che hanno limitato al minimo il turnover . A casa in anticipo Inter e Milan , deluse pure deludenti, soprattutto per come si sono consegnate al loro rapido destino arabo. I due verdetti, infatti, vanno oltre il risultato. E confermano limiti ormai non più episodici ma strutturali, che si ripetono con una frequenza difficile da ignorare.

A proposito dei nerazzurri, nello specifico, ha aggiunto: "Quelli dell’Inter affondano addirittura nel quadriennio di Simone Inzaghi. Si rafforza la sensazione di una squadra che si percepisce superiore, perché spesso lo è davvero. Quasi mai sottomessa dagli avversari, anche nelle partite perse ha giocato (almeno) alla pari e in diverse occasioni anche meglio di chi poi l’ha battuta. L’eccezione resta quella contro il Liverpool, l’unica in cui è andata realmente in difficoltà su intensità, ritmo e qualità complessiva. Ed eccolo, il paradosso. L’Inter non perde perché è inferiore, ma perché interpreta male alcuni momenti chiave. Parte forte, spesso va in vantaggio, costruisce occasioni e goal di pregiata esecuzione. Ma poi non chiude le partite, fatica a gestire il risultato, a difendere il margine. C’è un comune denominatore in molte sconfitte recenti: l’errore individuale nei momenti decisivi".