Vieri: “Ho visto Chivu a Madrid per vedere l’NFL: abbiamo parlato, vi posso dire che…”

"Anche se perde stasera, l'Inter competerà per lo scudetto", spiega Bobo Vieri ai microfoni di Dazn
Intervenuto ai microfoni di Dazn, Bobo Vieri ha parlato così del derby:

"L'Inter è la più attrezzata, sta andando bene, l'Inter ritrova Thuram, il derby non si può perdere, è stra-importante per tutti, città, tifosi, squadra. Bisogna giocare al massimo per vincere. Sono tre punti importanti ma è prestissimo, non è una partita scudetto. Anche se perde stasera, l'Inter competerà per lo scudetto"

Incontro con Chivu al Bernabeu per l'NFL

"Ho visto Chivu a Madrid per l'NFL, abbiamo parlato un po' ma era tranquillissimo. Posso dire solo questo che è malato di NFL"

