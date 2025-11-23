Intervenuto ai microfoni di Dazn, Bobo Vieri ha parlato così del derby:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Vieri: “Ho visto Chivu a Madrid per vedere l’NFL: abbiamo parlato, vi posso dire che…”
ultimora
Vieri: “Ho visto Chivu a Madrid per vedere l’NFL: abbiamo parlato, vi posso dire che…”
"Anche se perde stasera, l'Inter competerà per lo scudetto", spiega Bobo Vieri ai microfoni di Dazn
"L'Inter è la più attrezzata, sta andando bene, l'Inter ritrova Thuram, il derby non si può perdere, è stra-importante per tutti, città, tifosi, squadra. Bisogna giocare al massimo per vincere. Sono tre punti importanti ma è prestissimo, non è una partita scudetto. Anche se perde stasera, l'Inter competerà per lo scudetto"
Incontro con Chivu al Bernabeu per l'NFL
"Ho visto Chivu a Madrid per l'NFL, abbiamo parlato un po' ma era tranquillissimo. Posso dire solo questo che è malato di NFL"
© RIPRODUZIONE RISERVATA