Callegari: “Inter, tre duelli da tenere in considerazione nel derby col Milan”

Il pensiero del giornalista in avvicinamento alla sfida di campionato in programma domenica sera
Daniele Vitiello
In vista del derby di domenica sera, Massimo Callegari, intervenuto negli studi di Mediaset, ha parlato di quelli che sono i duelli in Inter-Milan da tenere in considerazione. Queste le sue considerazioni:

"Calhanoglu-Modric è la prima situazione da tenere in considerazione. Il turco non dovrà spendere troppe energie per seguire il croato, ma dovrà impegnarsi in quello che gli riesce meglio. Barella-Rabiot è un altro duello, con entrambi non al meglio. Il terzo duello che indico è Dimarco-Saelemaekers, potrebbe essere determinante. Rimane affascinante anche il duello delle due panchine: da un latro la malizia, la scaltrezza di Allegri, mentre vedremo se Chivu farà vedere di aver appreso presto anche questo".

