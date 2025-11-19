Callegari: “Inter, tre duelli da tenere in considerazione nel derby col Milan”

In vista del derby di domenica sera, Massimo Callegari, intervenuto negli studi di Mediaset, ha parlato di quelli che sono i duelli in Inter-Milan da tenere in considerazione. Queste le sue considerazioni:

"Calhanoglu-Modric è la prima situazione da tenere in considerazione. Il turco non dovrà spendere troppe energie per seguire il croato, ma dovrà impegnarsi in quello che gli riesce meglio. Barella-Rabiot è un altro duello, con entrambi non al meglio. Il terzo duello che indico è Dimarco-Saelemaekers, potrebbe essere determinante. Rimane affascinante anche il duello delle due panchine: da un latro la malizia, la scaltrezza di Allegri, mentre vedremo se Chivu farà vedere di aver appreso presto anche questo".