Si è chiusa la finestra di impegni internazionali di novembre 2025: il campionato di Serie A ripartirà nel weekend per non fermarsi più fino a marzo. Nel corso della sosta si sono giocate partite di qualificazione ai Mondiali 2026 e amichevoli che hanno visto tanti nerazzurri protagonisti. Sono dieci i giocatori dell'Inter scesi in campo con le proprie Nazionali, per un totale di 1082' giocati complessivamente.

ITALIA

Sono cinque i nerazzurri scesi in campo con l'Italia di Gennaro Gattuso. Pio Esposito è stato il grande protagonista di questa sosta con 2 gol segnati in due partite. L'attaccante è diventato il quarto giocatore più giovane di sempre a raggiungere quota 3 reti con la Nazionale, dietro a Giuseppe Meazza, Mario Corso e Gianni Rivera. Nel corso delle partite contro Moldavia e Norvegia Federico Dimarco ha servito due assist, il primo per Mancini a Chisinau e il secondo proprio per Esposito a San Siro contro la Norvegia. Due presenze anche per Davide Frattesi, mentre Nicolò Barella e Alessandro Bastoni hanno giocato solo contro i norvegesi a Milano. L'Italia ha chiuso seconda il Girone I di qualificazione ai Mondiali 2026 e dovrà affrontare i playoff a marzo per accedere alla rassegna iridata.

Moldavia-Italia 0-2 (Qualificazioni Mondiali 2026) | Esposito 25' (1 gol), Dimarco 15’ (1 assist), Frattesi 8’

Italia-Norvegia 1-4 (Qualificazioni Mondiali 2026) | Dimarco 90' (1 assist), Barella 86', Bastoni 86', Esposito 79' (1 gol), Frattesi 68'

ARGENTINA

Solo una partita amichevole per l'Argentina di Lautaro Martinez, vittoriosa per 0-2 a Luanda contro l'Angola. Il capitano nerazzurro, sceso in campo da titolare, è stato grande protagonista del match insieme a Lionel Messi: il Toro ha sbloccato la gara al 43' su assist del numero 10, il quale ha raddoppiato nella ripresa proprio su assist di Lautaro. Con la rete contro l'Angola Lautaro ha staccato Crespo e si trova solo in quarta posizione nella classifica dei migliori marcatori della storia dell'Albiceleste: il capitano dell'Inter ha segnato 36 gol in Nazionale e davanti a lui si trovano solo Aguero (41), Batistuta (55) e Messi (115).

Angola-Argentina 0-2 (Amichevole) | Lautaro 85' (1 gol, 1 assist)

CROAZIA

Due vittorie per la Croazia, che ha ottenuto la qualificazione ai Mondiali 2026 già dopo il successo contro le Isole Fær Øer nella prima partita di questa sosta, unica gara giocata anche da Petar Sucic. Il centrocampista nerazzurro, schierato titolare, ha disputato tutti i 90' del match giocato a Rijeka, mentre non è stato impiegato dal CT Dalic nella sfida contro il Montenegro.

Croazia-Fær Øer 3-1 (Qualificazioni Mondiali 2026) | Sucic 90'

Montenegro-Croazia 2-3 (Qualificazioni Mondiali 2026) | Sucic non utilizzato

POLONIA

Un pareggio e una vittoria per la Polonia, che ha chiuso al secondo posto il Girone G di qualificazione a meno 3 dall'Olanda prima. Piotr Zielinski ha giocato tutti i minuti disponibili nelle sfide contro gli Oranje e Malta: il centrocampista nerazzurro è stato decisivo nella seconda gara. Zielinski ha servito un assist a Lewandowski per sbloccare il match contro Malta, poi ha realizzato il gol-vittoria all'85' sul punteggio di 2-2. La Polonia si giocherà la qualificazione ai Mondiali americani nei playoff in programma a marzo.

Polonia-Olanda 1-1 (Qualificazioni Mondiali 2026) | Zielinski 90'

Malta-Polonia 2-3 (Qualificazioni Mondiali 2026) | Zielinski 90' (1 gol, 1 assist)

SVIZZERA

Qualificazione ai Mondiali 2026 anche per la Svizzera di Manuel Akanji. Il difensore nerazzurro ha giocato per intero le due partite contro Svezia e Kosovo, finite con una vittoria e un pareggio. Quattro punti che sono risultati decisivi per la Nazionale elvetica, che ha terminato il girone di qualificazione da imbattuta e ha staccato il pass per la rassegna iridata in programma nell'estate 2026.

Svizzera-Svezia 4-1 (Qualificazioni Mondiali 2026) | Akanji 90'

Kosovo-Svizzera 1-1 (Qualificazioni Mondiali 2026) | Akanji 90'

TURCHIA

Una sola partita e un gol per Hakan Calhanoglu con la Turchia. La Nazionale di Vincenzo Montella ha collezionato una vittoria contro la Bulgaria e un pareggio in casa della Spagna durante questa sosta: Calhanoglu, capitano della Turchia, ha messo la sua firma nel successo contro la Nazionale bulgara, sbloccando il match con un calcio di rigore perfetto. La Turchia ha terminato il Girone E di qualificazione al secondo posto dietro la Spagna: Calhanoglu e compagni cercheranno di accedere ai Mondiali attraverso i playoff di marzo 2026.

Turchia-Bulgaria 2-0 (Qualificazioni Mondiali 2026) | Calhanoglu 90' (1 gol)

Spagna-Turchia 2-2 (Qualificazioni Mondiali 2026) | Calhanoglu non utilizzato

