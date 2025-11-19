Mettere l’etichetta di flop di mercato ci sembra imprudente e probabilmente inopportuno, si tratta di una situazione semplice da spiegare. Come tutti i brasiliani, Luis Henrique è più un esterno offensivo bravo a lanciarsi negli spazi piuttosto che un esterno di centrocampo. Quando c’è da coprire emergono i limiti di chi, tra l’altro, si trova in una realtà diversa rispetto alle antiche abitudini. Meglio alto che basso, proprio per questo – a tutela degli equilibri – oggi bisogna fare ancora un po’ di apprendistato", ha scritto.
