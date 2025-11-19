FC Inter 1908
Sul suo sito, il noto giornalista Alfredo Pedullà si è espresso su Luis Henrique: "C'è una cosa che fa molto rumore"
Sul suo sito, il noto giornalista Alfredo Pedullà si è espresso su Luis Henrique. Fin qui ha giocato meno del previsto l'ex Marsiglia con la maglia dell'Inter e anche nel derby sembra pronto a partire in panchina.

"Luis Henrique è stato un investimento importante dell’Inter, circa 25 milioni per strapparlo all’Olympique Marsiglia, un’operazione preparata in tempi non sospetti e chiusa a ridosso del Mondiale per Club. Adesso fa molto rumore il fatto che l’Inter, per sostituire Dumfries in caso di mancato recupero dell’olandese per il derby di domenica sera, pensi di adattare Carlo Augusto piuttosto che sganciare il nuovo acquisto fin dal primo minuto.

Mettere l’etichetta di flop di mercato ci sembra imprudente e probabilmente inopportuno, si tratta di una situazione semplice da spiegare. Come tutti i brasiliani, Luis Henrique è più un esterno offensivo bravo a lanciarsi negli spazi piuttosto che un esterno di centrocampo. Quando c’è da coprire emergono i limiti di chi, tra l’altro, si trova in una realtà diversa rispetto alle antiche abitudini. Meglio alto che basso, proprio per questo – a tutela degli equilibri – oggi bisogna fare ancora un po’ di apprendistato", ha scritto.

