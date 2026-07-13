Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessandro Calori ha parlato della Nazionale e ha detto la sua sull'Inter

Gianni Pampinella Redattore 13 luglio 2026 (modifica il 13 luglio 2026 | 23:32)

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Alessandro Calori ha parlato della scelta della FIGC di puntare su Maldini e Leonardo e ha parlato anche dell'Inter. "Bisogna riformare un'idea per riportare la nostra Nazionale dove è sempre stata - ha aggiunto -. Con le pressioni e i pochi campioni che ci sono bisogna ritrovare la strada giusta".

"Non è un percorso facile, ma già figure come Maldini e Leonardo sono credibili, che hanno dimostrato di fare cose importanti. Servirà ricreare quel gruppo che porti la Nazionale dove merita. Bisogna ridare credibilità ai giovani, avere coraggio nel farli giocare. Non si diventa campioni da un giorno all'altro. Bisogna concedergli di sbagliare, perché si diventa forti anche così. Io ho fatto giocare El Shaarawy a Padova a 17 anni. Se uno è più bravo, deve giocare, non conta l'età".

Inter ancora la squadra da battere? — "Sì, ha qualcosa in più perché ha anche esperienza in più rispetto alle altre. Ha una rosa rodata, ora fare qualcosa in più vuol dire vincere la Champions. In quello ho dei dubbi, non è ancora all'altezza delle altre".

(TMW Radio)