Basta agli intrallazzi e serve trasparenza

Basta intrallazzi con gli uomini della Figc tifosotti di questo e di quell’altro. Basta giochi di potere in Aia e abuso di potere con i club. Rocchi ha segnato uno dei punti più bassi della storia del mondo arbitrale. Il problema non sono gli errori, quelli resteranno anche con Orsato perché manca la materia prima e manca la qualità dei fischietti. Il problema è che vogliamo la trasparenza e vogliamo riavere fiducia nel mondo AIA. Nessuno discute l’errore, tutti discutiamo della buona fede. Con il Var e nel 2026 questo non è accettabile.