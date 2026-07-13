Inter, inizia l’era di Pepo Martinez: più responsabilità e fiducia. E Provedel…

L'addio di Sommer dà il via all'era Martinez che avrà più responsabilità e più fiducia. Alle sue spalle ci sarà Provedel

Gianni Pampinella Redattore 13 luglio 2026 (modifica il 13 luglio 2026 | 21:32)

L'addio di Sommer dà il via all'era Josep Martinez. Alla sua terza stagione in nerazzurro, lo spagnolo si appresta a rivestire un ruolo di una certa importanza, stavolta partirà per essere il portiere titolare dell'Inter, alle sue spalle ci sarà Provedel, pronto a giocarsi le sue carte.

"Il “portiere di coppa” è diventato il titolare. Il tutto dopo una stagione complessa sul piano personale. Argomento spinoso, difficile da affrontare, perché coinvolge due famiglie. Subito dopo l’incidente, avvenuto sulla strada per Appiano il 28 ottobre 2025, la società gli ha affidato uno psicologo per parlo parlare, sfogare, perché da un momento così non ci si può riprendere in fretta. Lui, inizialmente scioccato, s’è ripreso col lavoro quotidiano e la vicinanza da parte dei compagni, dello staff e ovviamente anche di Chivu, che l’ha difeso in più di un’occasione", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Martinez è andato avanti. Il lavoro gli ha regalato uno scudetto vinto da secondo e una Coppa Italia conquistata da titolare. Ora dovrà difendere i pali. Salutato Sommer, l’Inter ha puntato su Ivan Provedel, 32 anni, il portiere “goleador”. Il 7 febbraio 2020, poco prima che la pandemia fermasse il mondo, punì l’Ascoli al Del Duca con la maglia della Juve Stabia. S’è ripetuto tre anni dopo, il 19 settembre 2023, infilando l’Atletico all’ultimo minuto con un inserimento da attaccante. Il ruolo in cui si divertiva da ragazzino, prima del cambio che gli ha svoltato la vita. Al Picco lo chiamavano “il guardiano del faro”. “Cerco di fare più luce possibile, di fermare quello che si riesce a fermare”. All'Inter partirà dalle retrovie".

(Gazzetta dello Sport)