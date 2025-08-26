"Nessun problema per Federico La Penna nella prima gara del suo campionato, dopo una stagione tra alti e bassi in campo e al VAR. L’arbitro romano porta infatti a casa una partita davvero poco intensa sul piano agonistico - soprattutto nel primo tempo -, resa molto semplice dal fatto di non essere stata mai in discussione e a senso unico"

"Tecnicamente sono pochi gli episodi degni di nota: nel primo tempo l’unico ha a che fare con un potenziale fallo ai danni di Thuram richiesto dall’Inter sul finale di frazione; il francese lascia sfilare un pallone al limite dell’area cadendo poi a terra, ma è lui a pestare il piede di Biraghi e non viceversa. Fa bene dunque l’arbitro a lasciar proseguire, nonostante le proteste dei padroni di casa. Un piccolo calo di concentrazione forse (ci sta) pochi minuti dopo l’inizio del secondo tempo, quando in seguito a un corpo a corpo tra Coco e lo stesso Thuram inverte il fischio, segnalando un fallo dell’attaccante nerazzurro"