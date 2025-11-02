Nel corso di Verona-Inter, ha creato qualche polemica la decisione di Doveri di ammonire Bisseck per il fallo da ultimo uomo su Giovane. Invece, la decisione dell'arbitro di non espellere il nerazzurro è stata corretta a termine di regolamento e la conferma arriva anche da Gianpaolo Calvarese.
Calvarese: "Fallo di Bisseck su Giovane? Giallo sostenibile di Doveri, ecco perché"
L'ex arbitro commenta la decisione di Doveri di non espellere Bisseck per il fallo di Giovane
L'ex arbitro spiega perché la decisione di Doveri sia corretta. "Manca un rosso per DOGSO a Bisseck per il fallo su Giovane? Dal primo fermo immagine sembra di sì, ma dal secondo si evince che il pallone va verso la linea laterale e verso Sucic. Giallo sostenibile quello di Doveri".
