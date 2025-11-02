Dopo il gran gol di Zielinski, l'Inter abbassa i ritmi e nel finale subisce il gol del pareggio del Verona firmato Giovane.
Palmeri: “Inter domina ma poi si ammoscia. Ma finora apporto nullo da…”
"L’Inter domina e amministra per mezz’ora sommando 5 occasioni a 2, poi si ammoscia credendo sia già chiusa", dice Palmeri
Tancredi Palmeri, intervenuto su Twitter, ha commentato così la prima frazione del Bentegodi:
"L’Inter domina e amministra per mezz’ora sommando 5 occasioni a 2, poi si ammoscia credendo che sia già chiusa e ridà vita al Verona non domo e reattivo nelle ripartenze.
Finché ha giocato Inter prelibata in mezzo, mentre nulla su fasce e in attacco"
