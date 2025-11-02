FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Palmeri: “Inter domina ma poi si ammoscia. Ma finora apporto nullo da…”

ultimora

Palmeri: “Inter domina ma poi si ammoscia. Ma finora apporto nullo da…”

Palmeri: “Inter domina ma poi si ammoscia. Ma finora apporto nullo da…” - immagine 1
"L’Inter domina e amministra per mezz’ora sommando 5 occasioni a 2, poi si ammoscia credendo sia già chiusa", dice Palmeri
Matteo Pifferi Redattore 

Dopo il gran gol di Zielinski, l'Inter abbassa i ritmi e nel finale subisce il gol del pareggio del Verona firmato Giovane.

Tancredi Palmeri, intervenuto su Twitter, ha commentato così la prima frazione del Bentegodi:

"L’Inter domina e amministra per mezz’ora sommando 5 occasioni a 2, poi si ammoscia credendo che sia già chiusa e ridà vita al Verona non domo e reattivo nelle ripartenze.

Finché ha giocato Inter prelibata in mezzo, mentre nulla su fasce e in attacco"

Leggi anche
Verona-Inter, super gol di Zielinski: Chivu e la panchina abbracciano Palombo
Biolchi: “Chivu non fa rotazioni in difesa. Calhanoglu? Una delle cose che ha...

© RIPRODUZIONE RISERVATA