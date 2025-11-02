Marelli: “Fermo immagine trae in inganno, non c’è rosso a Bisseck per due motivi”

"Bisogna vederlo in dinamica, il fermo immagine può trarre in inganno", dice Luca Marelli a Dazn sul fallo di Bisseck su Giovane

Matteo Pifferi Redattore 2 novembre 2025 (modifica il 2 novembre 2025 | 14:52)

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Luca Marelli ha commentato così gli episodi più eclatanti di Verona-Inter, il fallo di Bisseck e il contatto tra Bella-Kotchap e Pio Esposito:

"Bisogna vederlo in dinamica, il fermo immagine può trarre in inganno. Al momento del contatto, il pallone è molto vicino ma bisogna vedere in dinamica dove finisce il pallone. Uno dei parametri per il DOGSO è la direzione generale dell'azione, il pallone si muove velocemente verso destra, non in direzione della porta.

Il pallone scorre molto lontano, in una zona dove peraltro c'era Sucic che stava recuperando. Per il rosso manca la direzione e anche la posizione dei difendenti perché c'era Sucic che stava recuperando. Se il pallone toccato da Giovane fosse andato dritto verso la porta, era rosso chiaro"

"Rigore su Esposito? Molto bene Doveri in questa circostanza, la sua posizione è ideale. Il contatto è all'ingresso dell'area di rigore, è un contatto leggerissimo. Non c'è trattenuta, troppo poco per assegnare il rigore"