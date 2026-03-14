Attraverso un video postato sul suo profilo Instagram, Giampaolo Calvarese ha commentato i due episodi dubbi di Inter-Atalanta partendo dal gol della Dea. "Secondo me l'arbitro valuta bene. Vero che dalla dinamica sembra che Sulemana commetta fallo su Dumfries, anche io in diretta sono stato ingannato dall'azione, rivedendo il replay sono convinto che non ci sia nulla".

"Diverso è invece sull'episodio che riguarda Frattesi. Arriva prima sul pallone, lo stoppa, potrebbe calciare, ma subisce un vero e proprio calcione da Scalvini. Se non riusciamo a darci delle linee guida granitiche su questi episodi oggettivi, allora rischiamo di creare molta confusione. Anche perché questi calci di rigore fino a oggi sono stati sempre e giustamente assegnati".