L'ex attaccante ha parlato del pareggio tra i nerazzurri di Chivu e l'Atalanta, e degli effetti che potrà avere sulla classifica

Fabio Alampi Redattore 14 marzo 2026 (modifica il 14 marzo 2026 | 18:16)

Fabio Quagliarella, dagli studi di Sky Sport, ha parlato del pareggio tra Inter e Atalanta e delle conseguenze che può avere sul campionato: "Se il Milan dovesse vincere con la Lazio a 9 partite dalla fine con soli 5 punti di vantaggio potrebbe essere tutto riaperto".

"La reazione dell'Inter c'è stata dopo il Milan, ma è mancato quel secondo gol in grado di fargli giocare serenamente gli ultimi minuti e se lasci una partita aperta contro l'Atalanta rischi. L'Inter ha fatto tanti errori tecnici, ma probabilmente dovuti anche a stanchezza e campo pesante. Io all'Inter mi sento di dire poco, non è stata la migliore Inter ma la partita l'ha fatta. L'assenza di Lautaro oviamente pesa, perché poi lui un gol o un assist te lo porta sempre".

"Esposito? A parte il gol, ha provato a difendere qualche palla, deve sfruttare di più il suo fisico, nelle sponde. Ha fatto il suo lavoro sporco, poi è capitata l'occasione e sul gol ha fatto l'unica cosa che poteva fare, calciando fra le gambe del difensore ed è andata bene. Ha fatto una buona partita".