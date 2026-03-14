Non parla nessuno. Le voci che arriveranno dopo Inter-Atalanta saranno soltanto di stampo bergamasco, mentre gli interisti rimarranno con la bocca cucita. La decisione è stata presa in questi minuti dal club nerazzurro, dopo un lungo confronto nella pancia del Meazza. Lo stato d'animo della capolista è facilmente intuibile: è forte la sensazione che le decisioni arbitrali degli ultimi minuti abbiano inciso pesantemente sul risultato del match delle 15.
FC Inter 1908
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Il club nerazzurro non manderà alcun tesserato a commentare quanto accaduto nel pomeriggio
Dunque nessun tesserato dell'Inter raggiungerà la sala stampa né le altre postazioni per rilasciare dichiarazioni su quanto accaduto. Il club intende in questo modo manifestare il proprio dissenso. Una presa di posizione comunque forte, ma non accompagnata dal punto di vista dei diretti interessati, probabilmente anche per evitare il rischio di ulteriori conseguenze.
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