Non parla nessuno. Le voci che arriveranno dopo Inter-Atalanta saranno soltanto di stampo bergamasco, mentre gli interisti rimarranno con la bocca cucita. La decisione è stata presa in questi minuti dal club nerazzurro, dopo un lungo confronto nella pancia del Meazza. Lo stato d'animo della capolista è facilmente intuibile: è forte la sensazione che le decisioni arbitrali degli ultimi minuti abbiano inciso pesantemente sul risultato del match delle 15.