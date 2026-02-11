"L'Inter è l'unica squadra tra le big a non avere beneficiato di errori arbitrali a proprio favore in questo campionato. E parliamo esclusivamente di errori riconosciuti ufficialmente. Sono numeri che emergono dall'analisi di tutte le puntate di Open VAR. Alla luce di questa ricostruzione, Lazio e Fiorentina sono al primo posto di questa classifica con 4 errori arbitrali riconosciuti a loro favore. Subito dietro c’è il Napoli a quota 3, poi Milan e Juve a 2, infine l’Inter che in questa speciale classifica non ha mai ricevuto un errore arbitrale a proprio favore in tutto il campionato, secondo quanto riconosciuto da Open Var” .