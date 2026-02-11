Interessante analisi di Giampaolo Calvarese sugli errori arbitrali del campionato italiano. Così l’ex direttore di gara, oggi esperto arbitrale di Prime Video per le gare di Champions League, ha parlato anche dell’Inter.
Calvarese: “Numeri ufficiali, Inter unica con zero favori arbitrali. Dato che emerge da…”
Interessante analisi di Giampaolo Calvarese sugli errori arbitrali del campionato italiano: Inter ultima per errori arbitrali a propio favore
"L'Inter è l'unica squadra tra le big a non avere beneficiato di errori arbitrali a proprio favore in questo campionato. E parliamo esclusivamente di errori riconosciuti ufficialmente. Sono numeri che emergono dall'analisi di tutte le puntate di Open VAR. Alla luce di questa ricostruzione, Lazio e Fiorentina sono al primo posto di questa classifica con 4 errori arbitrali riconosciuti a loro favore. Subito dietro c’è il Napoli a quota 3, poi Milan e Juve a 2, infine l’Inter che in questa speciale classifica non ha mai ricevuto un errore arbitrale a proprio favore in tutto il campionato, secondo quanto riconosciuto da Open Var” .
