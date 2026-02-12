FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Stringara: “Se il Napoli arriva tra le prime 4 non è un fallimento: ecco perché”

ultimora

Stringara: “Se il Napoli arriva tra le prime 4 non è un fallimento: ecco perché”

Stringara: “Se il Napoli arriva tra le prime 4 non è un fallimento: ecco perché” - immagine 1
Paolo Stringara, ex calciatore, ha parlato di Napoli ai microfoni di TMW Radio dopo il KO degli azzurri in Coppa Italia contro il Como
Matteo Pifferi Redattore 

Paolo Stringara, ex calciatore, ha parlato di Napoli ai microfoni di TMW Radio dopo il KO degli azzurri in Coppa Italia contro il Como:

"Sarebbe un fallimento con il quarto posto? Fallimento no. Il Napoli se arriva tra le prime quattro non è fallimento. E' stata massacrata dagli infortuni.

Stringara: “Se il Napoli arriva tra le prime 4 non è un fallimento: ecco perché”- immagine 2

Juan Jesus gioca titolare da diverse settimane, i titolari però sarebbero dovuti essere altri. Ha dovuto fare i conti con problemi importanti, finisse in Champions e in crescendo non sarebbe un'annata fallimentare".

Stringara: “Se il Napoli arriva tra le prime 4 non è un fallimento: ecco perché”- immagine 3

Su Vlahovic

—  

"Spalletti non è uno sprovveduto, come è arrivato ha subito parlato bene di Vlahovic e ha detto che gli piace. Io mi ricordo il Vlahovic della Fiorentina, ma alla Juve non è mai stato considerato inamovibile tra i titolari da Allegri ed è strano che ora lo cerchi. Per me ha cattiveria sotto porta, è un centravanti importantissimo. E Spalletti non se lo vuole far sfuggire. E poi per Vlahovic anche il contesto dove è arrivato".

Leggi anche
De Grandis: “Conte? Vale anche prendersi responsabilità. Boccia il mercato e dire due...
Adani: “De Zerbi? A Marsiglia non all’altezza. Non si perdona…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA