Paolo Stringara, ex calciatore, ha parlato di Napoli ai microfoni di TMW Radio dopo il KO degli azzurri in Coppa Italia contro il Como:
Stringara: “Se il Napoli arriva tra le prime 4 non è un fallimento: ecco perché”
"Sarebbe un fallimento con il quarto posto? Fallimento no. Il Napoli se arriva tra le prime quattro non è fallimento. E' stata massacrata dagli infortuni.
Juan Jesus gioca titolare da diverse settimane, i titolari però sarebbero dovuti essere altri. Ha dovuto fare i conti con problemi importanti, finisse in Champions e in crescendo non sarebbe un'annata fallimentare".
Su Vlahovic—
"Spalletti non è uno sprovveduto, come è arrivato ha subito parlato bene di Vlahovic e ha detto che gli piace. Io mi ricordo il Vlahovic della Fiorentina, ma alla Juve non è mai stato considerato inamovibile tra i titolari da Allegri ed è strano che ora lo cerchi. Per me ha cattiveria sotto porta, è un centravanti importantissimo. E Spalletti non se lo vuole far sfuggire. E poi per Vlahovic anche il contesto dove è arrivato".
