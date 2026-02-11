Il commento del giornalista dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per la sconfitta contro il Como arrivata ai rigori

Eva A. Provenzano Caporedattore 11 febbraio 2026 (modifica il 11 febbraio 2026 | 23:46)

"Chiaro che la situazione infortunati quest'anno è stata drammatica al Napoli e su questo a Conte non si può dare torto. Secondo me vale poi anche prendersi delle responsabilità. Quando dice che il suo compito è far rendere al massimo i giocatori: alcuni non hanno reso al massimo e alcuni hanno giocato poco. Con giocatori come Lang e Lucca ha avuto la bocciatura facile. Lang è pronto, Giovane no. La società ha fatto quello che ha potuto col mercato bloccato. Ma se il mercato è bloccato ti tieni Lang che per esempio gli ha permesso di pareggiare con l'Inter e cerchi di usarlo di più". Stefano De Grandis, su Skysport, ha parlato dell'eliminazione dalla Coppa Italia del Napoli che ha perso ai rigori contro il Como.

"Le giustificazioni di Conte hanno un senso ma le sue responsabilità ci sono. Non si può non parlare di una stagione fallimentare a meno nove dal primo posto, fuori dalla Coppa Italia e dalla CL. Non è sempre colpa degli infortunati. E dire ho vinto due titoliquando in Supercoppa sono due partite secche mi sembra arrampicarsi sugli specchi", ha aggiunto il giornalista a proposito dell'allenatore e del suo sfogo post partita.

"Cosa dobbiamo aspettarci dalla Roma in poi? Ora iniziano i rientri e sappiamo che il Napoli può fare diversi sistemi di gioco. Credo ancora che il Napoli sia se non la migliore, perché penso che la migliore sia l'Inter, la seconda squadra migliore del campionato. Facciamo gli applausi al Milan che sta migliorando. Gli infortuni sono tanti in una rosa che ha vinto lo scudetto e in estate è stata rinforzata. Un Napoli con delle defezioni è meglio di altre squadre che il campionato comunque lo stanno facendo, quindi il Napoli è ancora competitivo. C'è Inter-Juve domenica e riprendere a correre significa rimettere la barca in equilibrio".

(Fonte: SS24)