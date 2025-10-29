FC Inter 1908
Giaccherini: “Sucic alla Totti e Calha bomber! L’Inter dopo il rigore non dato su Pio…”

L’ex giocatore Emanuele Giaccherini a DAZN ha commentato così la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina:

L’Inter ha dominato in lungo e largo. La Fiorentina ha avuto occasioni in contropiede nel primo tempo, ma De Gea è stato miracoloso. Mi è piaciuto tanto come l’Inter ha continuato a giocare dopo il rigore non dato a Esposito.

Il gol di Sucic è alla Totti, mi ha ricordato le suolate di Totti e Luis Alberto. E' un giocatore in continua ascesa, è al primo anno in Serie A, fa sembrare tutto semplice con la sua grande qualità. E Calhanoglu è il capocannoniere della Serie A.

Il primo no, il secondo evidente: Comuzzo arpiona Esposito e non guarda la palla, il rigore su Pio era evidente".

