A pochi minuti dal fischio d'inizio di Bodo-Inter, Claudio Marchisio ha parlato ai microfoni di Prime Video. Queste le dichiarazioni dell'ex giocatore che ha elogiato in particolare Lautaro Martinez: "Siamo in un epoca dove in qualsiasi giocatore si cerca sempre il pelo nell'uovo. Abbiamo visto statistiche importanti su Lautaro".

"Ci sono partite dove sono gli avversari i primi ad essere preoccupati di giocatori del genere e gli danno attenzioni diverse. Lui è bravo in questo perché quando ci sono partite dove non c0'è spazio per fare go, fa da collante tra attacco e centrocampo e questa è una grande cosa".