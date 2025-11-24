"Secondo derby stagionale dopo quello di Roma per Simone Sozza, che a San Siro ha diretto la sfida tra Inter e Milan per la terza volta in carriera dopo quella del 2023 in A e quella di quest’anno in Supercoppa. La sua prestazione è complessivamente positiva, con solo qualche piccola imprecisione. Come allo Stadio Olimpico, anche al Meazza l’arbitro di Seregno decide fin da subito di adottare un’elevata soglia tecnica (in totale i falli saranno appena sedici, molto al di sotto della media) e disciplinare.