In casa Inter c'è tanta delusione per il derby perso contro il Milan, sia per il risultato sia per come è maturato.

Sul banco degli imputati c'è ovviamente Yann Sommer, che si è fatto trovare impreparato sul tiro di Saelemaekers. Il portiere elvetico, di fatto, ha respinto sui piedi di Pulisic che ha anticipato Akanji e segnato il gol vittoria.