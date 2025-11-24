In casa Inter c'è tanta delusione per il derby perso contro il Milan, sia per il risultato sia per come è maturato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Capuano: “Ingeneroso prendersela solo con Sommer quando…”
ultimora
Capuano: “Ingeneroso prendersela solo con Sommer quando…”
Il grave errore di Sommer ha permesso al Milan di vincere il derby: Giovanni Capuano, su Twitter, la pensa così
Sul banco degli imputati c'è ovviamente Yann Sommer, che si è fatto trovare impreparato sul tiro di Saelemaekers. Il portiere elvetico, di fatto, ha respinto sui piedi di Pulisic che ha anticipato Akanji e segnato il gol vittoria.
Giovanni Capuano, intervenuto su Twitter, ha commentato così l'episodio:
"Sommer sarà anche stato non perfetto sul gol di #Pulisic, ma in un’azione in cui un compagno perde palla a centrocampo, aprendo il contropiede, e un altro si fa mangiare 3-4 metri dall’avversario che dovrebbe marcare mi pare ingeneroso prendersela solo col portiere"
© RIPRODUZIONE RISERVATA