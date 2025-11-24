Ravezzani: “Pessima una mossa di Chivu ieri. Sommer? Avere un portiere così…”

Fabio Ravezzani, intervenuto su Twitter, ha commentato così il derby vinto dal Milan:
"L'Inter ha giocato una bella partita, ma spesso nel calcio non basta", sostiene Fabio Ravezzani sul derby perso dai nerazzurri
"Avere un grande portiere è un merito. Averne uno in declino, una colpa. Detto questo, l’Inter ha giocato una bella partita, ma spesso nel calcio non basta. Il Milan fa dei propri limiti una forza, non a caso fatica con le piccole. Male Lautaro-Leao. Ottimi i baby Susic-Bartesaghi
Su Chivu va detto che sta facendo giocare molto bene l’Inter e ha ragione quando dice che la squadra ha concesso solo una ripartenza al Milan (in realtà dimentica Leao a sx che poi si perde nell’1 contro 1). Ma i suoi cambi sono stati pessimi e hanno peggiorato la squadra.
Da segnalare, in un derby molto combattuto, l’ottima direzione di Sozza e il puntuale sussidio dei varisti".
