Al termine della manifestazione Corazon Classic 2026 in cui si sono sfidate al Bernabeu le leggende di Inter e Real Madrid, Esteban Cambiasso ha parlato del ritorno di Mourinho al Real. "Oggi ho avuto il cuore diviso a metà, ma sono contento. Primo per cosa significa questa festa, perché con questa manifestazione si vuole anche aiutare i bambini. Poi perché per me è speciale tornare al Bernabeu, lo stadio dove sono arrivato la prima volta 30 anni fa quando avevo 15 anni per inseguire un sogno. Mi ha dato molta gioia sentire l'affetto dei tifosi del Real Madrid, anche se ora vivendo a Milano sono più vicino".