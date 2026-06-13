Al termine della manifestazione Corazon Classic 2026 in cui si sono sfidate al Bernabeu le leggende di Inter e Real Madrid, Esteban Cambiasso ha parlato del ritorno di Mourinho al Real. "Oggi ho avuto il cuore diviso a metà, ma sono contento. Primo per cosa significa questa festa, perché con questa manifestazione si vuole anche aiutare i bambini. Poi perché per me è speciale tornare al Bernabeu, lo stadio dove sono arrivato la prima volta 30 anni fa quando avevo 15 anni per inseguire un sogno. Mi ha dato molta gioia sentire l'affetto dei tifosi del Real Madrid, anche se ora vivendo a Milano sono più vicino".
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fcinter1908 ultimora Cambiasso: “Mourinho top mondiale e il Real ha bisogno di gente top. Speriamo…”
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Cambiasso: “Mourinho top mondiale e il Real ha bisogno di gente top. Speriamo…”
Le parole di Esteban Cambiasso al termine della partita tra le leggende di Real Madrid e Inter
"Ritorno di Mourinho al Real? Speriamo che sia ricca di trionfi, per il Real e per José per il quale nutro grande affetto. Vedere le loro strade che si incrociano mi permette di non essere tifoso solo di una parte, visto che sono sempre al fianco del Real e ora per me sarà più facile. José è sempre adeguato. Non sto seguendo l'attualità del Real Madrid per fare un'analisi, ma lui è un top mondiale e il Real necessita di gente top".
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