Dagli studi di Sport Italia, Michele Criscitiello commenta la decisione della Juve di ingaggiare Giovanni Carnevali . "Si passa al classico Made in Italy, con l'arrivo di Giovanni Carnevali, uomo giusto, al posto giusto, che rappresenta il Made in Italy. Rappresenta bene la Juventus, rappresenterà bene la Juventus come ha rappresentato il Sassuolo, perché ci vuole anche classe. Per la Juventus è anche un uomo di sostanza per il calcio italiano, perché lui parte con la Master Group Sport, è colui che organizza il calciomercato. È un uomo di marketing, un uomo di calcio, un uomo di conti".

"Persona per bene che conosce il calcio italiano. Forse, forse, forse, caro Giovanni, se dobbiamo trovare l'unica cosa negativa, ma proprio l'unica cosa negativa, perché personaggio e persona sono top, è molto capace, molto intelligente. L'unica cosa piccolina che non va bene di Carnevali alla Juventus può essere che è fratello di Beppe Marotta".

"Davvero è amico fraterno di Marotta. Uno dice, vabbè, saranno rivali sul campo, sì, tutto vero, però finché sei Inter e Sassuolo, va bene, finché sei Juve e Sassuolo, va bene. Quando inizia ad essere Inter-Juve, o si rompe l'amicizia, o fate finta di rompere l'amicizia. La situazione diventa un po' complicata, perché Carnevali-Juventus e Marotta-Inter, che sono due fratelli fuori dal campo, può diventare comunque una cosa curiosa e divertente, al netto che la Juventus prende una grande persona e un grande personaggio, cosa che doveva fare un anno fa, anzi, che prendere il francesino di turno, prendere l'italiano, perché in Italia il calcio è un'altra cosa rispetto agli altri Paesi".