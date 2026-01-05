FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cancelo, discussione Sabatini-Trevisani: “Dumfries è più forte!” – “Questa la possiamo…”

ultimora

Cancelo, discussione Sabatini-Trevisani: “Dumfries è più forte!” – “Questa la possiamo…”

Cancelo, discussione Sabatini-Trevisani: “Dumfries è più forte!” – “Questa la possiamo…” - immagine 1
Si parla del possibile approdo di Cancelo all'Inter negli studi di Pressing: discussione tra Trevisani e Sabatini
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Si parla del possibile approdo di Cancelo all'Inter negli studi di Pressing. Riccardo Trevisani è convinto che, in caso di arrivo, il laterale portoghese, in uscita dall'Al Hilal di Inzaghi, possa giocarsi le sue carte:

Cancelo, discussione Sabatini-Trevisani: “Dumfries è più forte!” – “Questa la possiamo…”- immagine 2
Getty Images

"Cancelo? All'Inter sarebbe un quinto di spinta, prendendo il posto di Luis Henrique o Dumfries". Una considerazione che non trova d'accordo Sandro Sabatini, che replica così: "Di Dumfries non credo, visto che, se sta bene, per me l'olandese è più forte".

Cancelo, discussione Sabatini-Trevisani: “Dumfries è più forte!” – “Questa la possiamo…”- immagine 3
Getty Images

Trevisani risponde ironico: "Questa la possiamo blobbare Sandro. Cancelo, il miglior Cancelo, vale Maicon, Cafu, questa gente qui. Anche se ha la testa che va per conto suo".

(Fonte: Mediaset - Pressing)

Leggi anche
Tacchinardi: “Chivu sarà top, Inter un solo difetto”. Viviano: “Devi stare 4-0...
Stramaccioni: “Mercato? Altro che centrale, fossi l’Inter prenderei…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA