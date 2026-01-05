Si parla del possibile approdo di Cancelo all'Inter negli studi di Pressing: discussione tra Trevisani e Sabatini

Si parla del possibile approdo di Cancelo all'Inter negli studi di Pressing. Riccardo Trevisani è convinto che, in caso di arrivo, il laterale portoghese, in uscita dall'Al Hilal di Inzaghi, possa giocarsi le sue carte:

"Cancelo? All'Inter sarebbe un quinto di spinta, prendendo il posto di Luis Henrique o Dumfries". Una considerazione che non trova d'accordo Sandro Sabatini, che replica così: "Di Dumfries non credo, visto che, se sta bene, per me l'olandese è più forte".