Tacchinardi: “Chivu sarà top, Inter un solo difetto”. Viviano: “Devi stare 4-0 al 45′ ma…”

Quinta vittoria di fila in campionato per l'Inter che supera al Meazza per 3-1 il Bologna e torna in vetta alla Serie A. A decidere la sfida sono i gol di Zielinski al 39', Lautaro al 48' e Thuram al 74'. Di Castro all'83' il gol della bandiera per gli ospiti. Un successo che permette ai nerazzurri di salire a 39 punti in classifica, uno in più del Milan e due in più del Napoli.

Il pensiero di Tacchinardi e Viviano

Tacchinardi: "Una grande Inter. Lo dico dalla prima giornata di campionato che l'Inter è la rosa più forte, gioca un ottimo calcio, è allenata molto bene da un allenatore che diventerà un super allenatore, veloce, intensa, con tanta qualità. L'Inter oggi ha solo un difetto, quando stacca e riattacca la spina, ma se sta concentrata sul pezzo come stasera, è una squadra fortissima"

Tacchinardi: “Chivu sarà top, Inter un solo difetto”. Viviano: “Devi stare 4-0 al 45′ ma…”- immagine 2
Viviano: "Sì, oltre al fatto che stacca spreca tanto, perché comunque oggi è una partita che deve finire 4-0 al primo tempo e si ritrova a una partita che può essere riaperta da un momento all'altro, credo che ormai sia una consuetudine. Per il resto sul gioco, sull'individualità, sulla forza non c'è niente da dire"

