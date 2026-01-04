Negli studi di DAZN, Andrea Stramaccioni ha parlato così dell'Inter di Chivu prima della partita di San Siro contro il Bologna:
Stramaccioni: “Mercato? Altro che centrale, fossi l’Inter prenderei…”
"Sta interpretando questa esperienza all'Inter in grandissima simbiosi con i giocatori, lo vedi dagli abbracci e da come parlano. La pressione di giocare per ultima? Penso a giocatori come quelli dell'Inter faccia bene giocare con questa pressione, si ha più concentrazione e cattiveria. Cancelo? L'Inter ha una storia di ricerca in questa posizione che attraversa gli ultimi 5 anni a gennaio".
"L'Inter ha avuto grandi esterni, ma è un ruolo in cui a gennaio si va sempre alla ricerca del quinto. Lui può giocare anche a sinistra. Akanji? Acquisto importantissimo, ha portato esperienza, leadership. Ora gioca da centrale, può farlo tranquillamente, fossi l'Inter anzi invece che un difensore centrale cercherei più un braccetto di destra".
(Fonte: DAZN)
