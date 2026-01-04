FC Inter 1908
Stramaccioni: “Mercato? Altro che centrale, fossi l’Inter prenderei…”

Negli studi di DAZN, Andrea Stramaccioni ha parlato così dell'Inter di Chivu prima della partita di San Siro contro il Bologna
Marco Macca
Marco Macca 

Negli studi di DAZN, Andrea Stramaccioni ha parlato così dell'Inter di Chivu prima della partita di San Siro contro il Bologna:

"Sta interpretando questa esperienza all'Inter in grandissima simbiosi con i giocatori, lo vedi dagli abbracci e da come parlano. La pressione di giocare per ultima? Penso a giocatori come quelli dell'Inter faccia bene giocare con questa pressione, si ha più concentrazione e cattiveria. Cancelo? L'Inter ha una storia di ricerca in questa posizione che attraversa gli ultimi 5 anni a gennaio".

"L'Inter ha avuto grandi esterni, ma è un ruolo in cui a gennaio si va sempre alla ricerca del quinto. Lui può giocare anche a sinistra. Akanji? Acquisto importantissimo, ha portato esperienza, leadership. Ora gioca da centrale, può farlo tranquillamente, fossi l'Inter anzi invece che un difensore centrale cercherei più un braccetto di destra".

(Fonte: DAZN)

