Stramaccioni: “Mercato? Altro che centrale, fossi l’Inter prenderei…”

"Sta interpretando questa esperienza all'Inter in grandissima simbiosi con i giocatori, lo vedi dagli abbracci e da come parlano. La pressione di giocare per ultima? Penso a giocatori come quelli dell'Inter faccia bene giocare con questa pressione, si ha più concentrazione e cattiveria. Cancelo? L'Inter ha una storia di ricerca in questa posizione che attraversa gli ultimi 5 anni a gennaio".