Durante l'ultima puntata di Pressing, in onda su Mediaset, si è parlato del possibile ritorno all'Inter di Joao Cancelo, paragonando il portoghese a Denzel Dumfries, il titolare della fascia destra nerazzurra attualmente infortunato. Interrogato sull'argomento, Fabrizio Biasin ha detto: "Difficile fare paragoni, visto che sono completamente diversi. Dumfries è più fisico, Cancelo è più tecnico. Quella di poterli alternare è un'ottima possibilità".
Sabatini, però, non ci sta e replica: "Sì, ma tu chi preferisci? Prendi una posizione ogni tanto! Ti faccio una domanda e non rispondi!".
Questa la replica stizzita di Biasin: "Non siamo su Instagram! Non viviamo nel mondo dei reel!".
