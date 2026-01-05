Durante l'ultima puntata di Pressing, in onda su Mediaset, si è parlato del possibile ritorno all'Inter di Joao Cancelo, paragonando il portoghese a Denzel Dumfries, il titolare della fascia destra nerazzurra attualmente infortunato. Interrogato sull'argomento, Fabrizio Biasin ha detto: "Difficile fare paragoni, visto che sono completamente diversi. Dumfries è più fisico, Cancelo è più tecnico. Quella di poterli alternare è un'ottima possibilità".