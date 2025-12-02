L'ex calciatore giallorosso Vincent Candela ha parlato ai microfoni di SportMediaset durante le finali dell'EA7 World Legends Padel Tour. Queste le sue dichiarazioni in merito alla sconfitta della Roma per mano del Napoli: "È una sconfitta contro la squadra che sulla carta è la più forte in A insieme all'Inter. Fino ad adesso ci sono stati un po' di ko, ma siamo li a lottare e va benissimo il lavoro che stanno facendo il mister, la società e i giocatori. Due o tre giocatori a gennaio farebbero bene, più siamo e meglio è, ma non è drammatico se si perde contro squadre più forti".