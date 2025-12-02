FC Inter 1908
Inter-Como, Cruciani: “3-0, Bonny”. Zazzaroni: “Chivu non vince”. Sabatini dà pronostico clamoroso

Al Numer1 si pronosticano i risultati della prossima giornata di campionato: in programma c'è la sfida tra l'Inter e il Como
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Al tavolo del podcast Numer1 si pronosticano i risultati della prossima giornata di campionato: in programma c'è la sfida tra l'Inter di Cristian Chivu e il Como di Cesc Fabregas a San Siro. Ecco i commenti di Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani.

Getty

Sabatini: "Posso dire una cosa? Nico Paz dal vivo è una cosa inimmaginabile".

Cruciani: "3-0 Inter, Bonny".

Getty Images

Zazzaroni: "Non vince l'Inter. Pareggiano: segnano Douvikas e Lautaro".

Sabatini: "0-1 Como, segna Paz. Clamoroso".

 

