Al tavolo del podcast Numer1 si pronosticano i risultati della prossima giornata di campionato: in programma c'è la sfida tra l'Inter di Cristian Chivu e il Como di Cesc Fabregas a San Siro. Ecco i commenti di Ivan Zazzaroni, Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani.
Sabatini: "Posso dire una cosa? Nico Paz dal vivo è una cosa inimmaginabile".
Cruciani: "3-0 Inter, Bonny".
Zazzaroni: "Non vince l'Inter. Pareggiano: segnano Douvikas e Lautaro".
Sabatini: "0-1 Como, segna Paz. Clamoroso".
