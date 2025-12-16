Intervistato dal Corriere della Sera, Fabio Cannavaro ha parlato di Cristian Chivu. Il tecnico dell’Uzbekistan defiunisce 'felicissima' la scelta dell'Inter di affidare la panchina al tecnico nonostante la pochissima esperienza in Serie A.
Intervistato dal Corriere della Sera, Fabio Cannavaro ha parlato del tecnico nerazzurro
"Chivu che scelta è stata? Felicissima. Ero stupito dalle critiche, soprattutto quando sentivo che Cristian non aveva esperienza... Cosa pensavano che faceva il salumiere prima? Chivu respira calcio da quando aveva cinque anni, si sta dimostrando un ottimo allenatore. Gli ex calciatori possono essere un valore aggiunto".
(Corriere della Sera)
