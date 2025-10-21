Cannavaro, a margine di un evento organizzato da Betsson.sport, parla dell'Italia e della scelta di affidarla a Gattuso

"Mi è piaciuto molto Rino Gattuso: come succede sempre in Italia, quando è stato scelto dalla federazione c'erano state un po' di critiche, però ha dimostrato che è un allenatore serio, preparato, che studia, che non ha paura di giocare con le due punte e sicuramente porterà l'Italia al mondiale perché comunque gli azzurri sono forti".

Così Fabio Cannavaro, campione del mondo 2006 e neo ct della nazionale uzbeka, a margine di un evento organizzato da Betsson.sport, parla dell'Italia e della scelta di affidarla a Gattuso.

"Sarei felice di incontrarlo al mondiale? No ammette Cannavaro -. Con l'Uzbekistan va benissimo, abbiamo fatto il primo raduno e non conoscevo tanto i giocatori, quindi ci è servito per conoscerci.

Abbiamo fatto due partite: la prima è andata bene, abbiamo vinto, la seconda abbiamo perso con l'Uruguay, però è una squadra giovane, una federazione che punta molto sui giovani e questa qualificazione è arrivata in un modo non inaspettato, perché loro stanno lavorando da tanti anni a questo progetto.

Ci sono giocatori che già conoscono in giro per l'Europa: hanno delle caratteristiche che somigliano molto al nostro concetto di calcio, sono molto concentrati, sono molto decisi, non mollano mai e sicuramente nei prossimi anni vedremo qualche giocatore uzbeko in più in giro per l'Europa", conclude.