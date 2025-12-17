FC Inter 1908
Supercoppa in Arabia, che succede in caso di parità? Supplementari o rigori, cosa dice il regolamento

La 38.a edizione del trofeo si disputerà ancora una volta in Arabia Saudita: nell'altra semifinale si affrontano Napoli e Milan
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice 

Per la terza volta di fila la Supercoppa Italiana si disputa con una formula che vedrà la partecipazione di quattro squadre: oltre all'Inter ci saranno il Napoli campione d'Italia, il Bologna vincitore della Coppa Italia 2024/25 e il Milan finalista della scorsa coppa nazionale.

Per la sesta volta la Supercoppa Italiana si giocherà in Arabia Saudita, nella città di Riyadh: le due semifinali si disputeranno giovedì 18 e venerdì 19 dicembre, mentre la finale è in programma lunedì 22 dicembre 2025.

L'Inter scenderà in campo contro il Bologna nella seconda semifinale venerdì 19 dicembre alle ore 20:00 italiane (le 22:00 in Arabia Saudita).

IL REGOLAMENTO

In ciascuna gara se, al termine dei 90 minuti regolamentari, il risultato sarà in parità non sono previsti i tempi supplementari, l'arbitro provvederà immediatamente a far battere i tiri di rigore che decreteranno la squadra vincitrice del match.

Le squalifiche collezionate a seguito di gare di campionato non dovranno essere scontate nelle gare di Supercoppa, ma solo nella prima gara di campionato successiva alle stesse.

Secondo la stessa logica anche eventuali squalifiche relative ad ammonizioni comminate durante le gare di Supercoppa avranno efficacia nelle successive gare di campionato. Solamente in caso di espulsione in semifinale la squalifica verrà scontata nella finale di Supercoppa.

(Fonte: Inter.it)

