Toldo: “Supercoppa a Riad? L’andazzo è questo. Chi decide queste trasferte avrà…”

L'ex portiere nerazzurro ha commentato la scelta di far disputare la Supercoppa a Riad in pieno campionato
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Ospite a Radio anch'io Lo sport su Rai Radio 1, l'ex portiere nerazzurro Francesco Toldo ha commentato la scelta di far disputare la Supercoppa a Riad in pieno campionato.

"Chi decide queste trasferte avrà una testa per pensare no? Per andare avanti bisogna sostenere economicamente le società, la Lega, la Federazione. Sono scelte concordate dai dirigenti che dicono 'si va a Riad perché si guadagna di più'. L'andazzo è questo. Prima le finale si facevano in Cina, perché pagavano di più. Milan-Como a Perth? Difficile da digerire. Anch'io mi chiedo quale possa essere il senso logico" ha sottolineato Toldo.

