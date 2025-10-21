Caressa: “Gimenez ha accentuato ma lo stanno facendo un po’ tutti. Rocchi…”

"La Fiorentina si è infuriata per il calcio di rigore e per l'intervento del VAR perché Rocchi dovrà fare chiarezza", dice Caressa

Matteo Pifferi Redattore 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 16:46)

Fabio Caressa, all'interno del suo canale Youtube, ha parlato così del calcio di rigore dato al Milan per il contatto tra Parisi e Gimenez:

"La Fiorentina si è infuriata per il calcio di rigore e per l'intervento del VAR perché Rocchi dovrà fare chiarezza. Non voglio discutere se il contatto fosse o no da rigore, l'arbitro aveva preso una decisione sul campo. Gimenez ha un po' accentuato dopo il contatto e lo stanno facendo un po' tutti i giocatori e bisogna intervenire.

Non si può più sopportare questa cosa. Rocchi deve intervenire, c'è il rischio che, dopo questo rigore, vedremo gli attaccanti con le mani in faccia in area di rigore. Ci sono casi che fanno scuola e che diventano da esempio per la stagione.

L'intervento del VAR è forzato, in questi casi penso non debba intervenire, altrimenti se non vale più la sensazione dell'arbitro anche in questi casi, allora il rischio è che lo spazio per gli interventi diventa più ampio rispetto a quelli per cui il VAR è stato inventato"