Inter, Bovio: “Gol con tutta la cattiveria possibile. Momenti così…”

Le parole del difensore nerazzurro al triplice fischio della gara di Youth League di oggi
Daniele Vitiello
Leonardo Bovio ci ha messo lo zampino. Ha scaraventato in rete la palla dell’1-2 in Union St. Gilloise-Inter, regalando una vittoria importantissima alla primavera di Carbone. Ne ha parlato al triplice fischio ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui gli inviati di Fcinter1908.it:

“Volevo soltanto fare gol, ho messo tutta la cattiveria possibile. Volevo spaccare tutto, ci tenevamo a vincere questa partita. Meritavamo la vittoria. Io ho provato a dare il mio contributo, sia in difesa che in attacco: è andata bene. Avevamo qualche difficoltà a essere squadra, ma col lavoro lo stiamo diventando pian piano. Momenti così aiutano. Oggi non abbiamo mollato, è uno dei nostri punti di forza”

