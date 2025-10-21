Inter, Bovio: “Gol con tutta la cattiveria possibile. Momenti così…”

Leonardo Bovio ci ha messo lo zampino. Ha scaraventato in rete la palla dell’1-2 in Union St. Gilloise-Inter, regalando una vittoria importantissima alla primavera di Carbone. Ne ha parlato al triplice fischio ai microfoni dei cronisti presenti, tra cui gli inviati di Fcinter1908.it:
“Volevo soltanto fare gol, ho messo tutta la cattiveria possibile. Volevo spaccare tutto, ci tenevamo a vincere questa partita. Meritavamo la vittoria. Io ho provato a dare il mio contributo, sia in difesa che in attacco: è andata bene. Avevamo qualche difficoltà a essere squadra, ma col lavoro lo stiamo diventando pian piano. Momenti così aiutano. Oggi non abbiamo mollato, è uno dei nostri punti di forza”
