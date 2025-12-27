Sorpasso sulla fascia destra di casa Inter verso l’importantissima trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Secondo Gazzetta, c’è Diouf ora in vantaggio per un posto a destra appunto. Inseguono Luis Henrique e Carlos Augusto. A sinistra pronto Dimarco.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Gazzetta – Inter, la probabile formazione anti-Atalanta: novità Diouf, le ultime su Calha
ultimora
Gazzetta – Inter, la probabile formazione anti-Atalanta: novità Diouf, le ultime su Calha
Sorpasso sulla fascia destra di casa Inter verso l’importantissima trasferta di Bergamo contro l’Atalanta: le ultimissime dal campo
A centrocampo può tornare titolare Calhanoglu: lui e Mkhitaryan sono favoriti su Zielinski e Sucic, la terza maglia è di Barella. In attacco attesa la coppia Lautaro-Thuram. In difesa è ancora out Acerbi: pronti Bisseck, Akanji e Bastoni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA