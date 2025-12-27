FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Gazzetta – Inter, la probabile formazione anti-Atalanta: novità Diouf, le ultime su Calha

ultimora

Gazzetta – Inter, la probabile formazione anti-Atalanta: novità Diouf, le ultime su Calha

Gazzetta – Inter, la probabile formazione anti-Atalanta: novità Diouf, le ultime su Calha - immagine 1
Sorpasso sulla fascia destra di casa Inter verso l’importantissima trasferta di Bergamo contro l’Atalanta: le ultimissime dal campo
Alessandro Cosattini Redattore 

Gazzetta – Inter, la probabile formazione anti-Atalanta: novità Diouf, le ultime su Calha- immagine 2

Sorpasso sulla fascia destra di casa Inter verso l’importantissima trasferta di Bergamo contro l’Atalanta. Secondo Gazzetta, c’è Diouf ora in vantaggio per un posto a destra appunto. Inseguono Luis Henrique e Carlos Augusto. A sinistra pronto Dimarco.

Gazzetta – Inter, la probabile formazione anti-Atalanta: novità Diouf, le ultime su Calha- immagine 3
Getty Images

A centrocampo può tornare titolare Calhanoglu: lui e Mkhitaryan sono favoriti su Zielinski e Sucic, la terza maglia è di Barella. In attacco attesa la coppia Lautaro-Thuram. In difesa è ancora out Acerbi: pronti Bisseck, Akanji e Bastoni.

Leggi anche
Chivu: “Martinez lo rivedremo. Luis Henrique? Gli manca iniziativa ma grazie a Dio...
Chivu: “Mai visto un secondo tempo come Bologna-Inter. Non sempre con il bello si vince”

© RIPRODUZIONE RISERVATA