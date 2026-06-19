"Gattuso rischia di lasciare? Conoscendolo è capace di farlo. E me lo aspetto anche, perché Lotito è un esperto in promesse mancate. Non credo abbia potuto promettere tnato, ma anche quel poco credo non riuscirà a farlo. E avendo tutto l'ambiente contro, non credo che un allenatore abbia tanta voglia di allenare una squadra in questa condizione".

Anche il Milan vive un momento delicato:

"Sono due situazioni completamente differenti. Quella del Milan è il malessere che ha portato nel calcio italiano l'entrata dei fondi. Io trattavo con presidenti tifosi, dall'altra parte avevo la facilità di discutere con qualcuno che amava la sua squadra, oggi pensano solo a come recuperare i soldi. L'arrivo di Amorim ha un significato ben preciso, vogliono continuare una politica di valorizzazione dei giocatori per rivenderli. Liberarsi di tutti come ha fatto Cardinale...come fai a farlo senza avere un progetto alternativo, con un dg, un ds e un allenatore? Che progetto è questo del Milan? E Ibra che sta facendo le vacanze negli USA. Lui ha in mano il Milan e se ne frega del club".