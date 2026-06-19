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fcinter1908 ultimora Graziani: “Bastoni tra i migliori al mondo non ci sto! Poi vanno fuori e via col fiocco”

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Graziani: “Bastoni tra i migliori al mondo non ci sto! Poi vanno fuori e via col fiocco”

Graziani: “Bastoni tra i migliori al mondo non ci sto! Poi vanno fuori e via col fiocco” - immagine 1
Intervenuto negli studi della Rai a Notti Mondiali, Ciccio Graziani ha criticato Alessandro Bastoni: le sue parole
Matteo Pifferi Redattore 

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Intervenuto negli studi della Rai a Notti Mondiali, Ciccio Graziani ha criticato Alessandro Bastoni, che nei giorni scorsi è stato anche accostato al Real Madrid, alla ricerca di un difensore:

Graziani: “Bastoni tra i migliori al mondo non ci sto! Poi vanno fuori e via col fiocco”- immagine 2
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"Bastoni è un buonissimo difensore, per noi in Italia lo vedi che fa la differenza a volte. Lo vedi che ha delle qualità ma dire che è uno dei difensori più forti al mondo io non ci sto. Con tutto il rispetto, mi dispiace dirlo, ma non mi sembra un giocatore da catalogare in quella realtà.

Graziani: “Bastoni tra i migliori al mondo non ci sto! Poi vanno fuori e via col fiocco”- immagine 3
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Un'altra riflessione che faccio sai qual è: una volta che vengono in Italia e poi li esportiamo, li mandiamo in Inghilterra, Francia, Spagna, dopo un anno li non giocano e te li impacchettano e te lo rimandano col fiocchettino. Calafiori è all'Arsenal? Attento a Calafiori, vediamo. Donnarumma è l'unico, sai quanti ne abbiamo mandati in giro per l'Europa. Questo mi fa capire che se non ci diamo una svegliata non abbiamo futuro"

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