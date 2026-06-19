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Graziani: “Bastoni tra i migliori al mondo non ci sto! Poi vanno fuori e via col fiocco”
Intervenuto negli studi della Rai a Notti Mondiali, Ciccio Graziani ha criticato Alessandro Bastoni, che nei giorni scorsi è stato anche accostato al Real Madrid, alla ricerca di un difensore:
"Bastoni è un buonissimo difensore, per noi in Italia lo vedi che fa la differenza a volte. Lo vedi che ha delle qualità ma dire che è uno dei difensori più forti al mondo io non ci sto. Con tutto il rispetto, mi dispiace dirlo, ma non mi sembra un giocatore da catalogare in quella realtà.
Un'altra riflessione che faccio sai qual è: una volta che vengono in Italia e poi li esportiamo, li mandiamo in Inghilterra, Francia, Spagna, dopo un anno li non giocano e te li impacchettano e te lo rimandano col fiocchettino. Calafiori è all'Arsenal? Attento a Calafiori, vediamo. Donnarumma è l'unico, sai quanti ne abbiamo mandati in giro per l'Europa. Questo mi fa capire che se non ci diamo una svegliata non abbiamo futuro"
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