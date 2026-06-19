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De Grandis: “Provedel bravissimo soprattutto in un aspetto. La Lazio prova a…”
In attesa di capire come si evolverà la situazione Palestra, in casa Inter si sta delineando anche l'operazione Provedel: il portiere ex Spezia è in uscita dalla Lazio e i nerazzurri potrebbero affondare il colpo nei prossimi giorni.
Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha commentato così l'eventuale arrivo di Provedel all'Inter: "A me è piaciuto molto il suo tragitto alla Lazio anche se ha avuto qualche difficoltà quest'anno. Ed è chiaro che un giocatore non più così giovane e sta per andare in scadenza, allora la Lazio cerca di monetizzare più che può. Provedel è bravissimo soprattutto con i piedi, sa far partire l'azione da dietro.
La Lazio che si sta prospettando all'orizzonte non mi sembra una squadra di grandissima qualità e quindi meglio lasciar partire un portiere bravo coi piedi ed essere più pratici con la forza di Mandas, che è meno tecnico ma più giovane e comunque anche affidabile"
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