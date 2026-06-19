FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora De Grandis: “Provedel bravissimo soprattutto in un aspetto. La Lazio prova a…”

ultimora

De Grandis: “Provedel bravissimo soprattutto in un aspetto. La Lazio prova a…”

De Grandis: “Provedel bravissimo soprattutto in un aspetto. La Lazio prova a…” - immagine 1
Le parole di Stefano De Grandis, giornalista, in merito a Ivan Provedel, ad un passo dall'approdare all'Inter
Matteo Pifferi Redattore 

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

In attesa di capire come si evolverà la situazione Palestra, in casa Inter si sta delineando anche l'operazione Provedel: il portiere ex Spezia è in uscita dalla Lazio e i nerazzurri potrebbero affondare il colpo nei prossimi giorni.

De Grandis: “Provedel bravissimo soprattutto in un aspetto. La Lazio prova a…”- immagine 2
Getty Images

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano De Grandis ha commentato così l'eventuale arrivo di Provedel all'Inter: "A me è piaciuto molto il suo tragitto alla Lazio anche se ha avuto qualche difficoltà quest'anno. Ed è chiaro che un giocatore non più così giovane e sta per andare in scadenza, allora la Lazio cerca di monetizzare più che può. Provedel è bravissimo soprattutto con i piedi, sa far partire l'azione da dietro.

De Grandis: “Provedel bravissimo soprattutto in un aspetto. La Lazio prova a…”- immagine 3
Getty Images

La Lazio che si sta prospettando all'orizzonte non mi sembra una squadra di grandissima qualità e quindi meglio lasciar partire un portiere bravo coi piedi ed essere più pratici con la forza di Mandas, che è meno tecnico ma più giovane e comunque anche affidabile"

Leggi anche
Graziani: “Bastoni tra i migliori al mondo non ci sto! Poi vanno fuori e via col fiocco”
Ag Marcelo Vaz: “L’Inter l’ha cercato e trattato per lunghi mesi. Non è andato...

© RIPRODUZIONE RISERVATA