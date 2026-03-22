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fcinter1908 ultimora Canovi: “Napoli insidia scudetto? Ormai no, Inter tranquilla. Per la CL invece…”

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Canovi: “Napoli insidia scudetto? Ormai no, Inter tranquilla. Per la CL invece…”

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Il pensiero del noto operatore di mercato a proposito della squadra di Conte che prova a risalire in classifica
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

"Napoli insidioso per le zone alte? Ormai no. Il distacco è tale che l'Inter può dirsi tranquilla. Poi il Napoli ha affrontato avversari comunque abbordabili, in più ha recuperato i suoi calciatori migliori". Così a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Dario Canovi.

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Lotta Champions: il Como insidia la Juve.

"Più che altro è la Juve che insidia il Como, che gioca un bel calcio e merita ampiamente la qualificazione in Champions".

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