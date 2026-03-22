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Como, Fabregas: “Si respira un’aria bella. Sappiamo dove vogliamo arrivare. 7 anni fa…”

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Le dichiarazioni del tecnico del Como intervistato da Dazn dopo la vittoria contro il Pisa
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

Cesc Fabregas
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"Oggi è una vittoria importante perché abbiamo perso una persona importante per il mondo Como come Michael Hartono. La nostra Champions è quella del valore, del lavorare con una visione del futuro in una società seria. Oggi mandiamo un grande abbraccio alla famiglia, è grazie a loro se possiamo vivere tutto questo. La vittoria di oggi è più importante per questo".

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Lo ha detto il tecnico del Como Cesc Fabregas, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro il Pisa. "Si respira un'aria molto bella, la gente è soddisfatta poi tutti vogliamo di più ma si sta godendo il percorso. Sei o sette anni fa eravamo una squadra provinciale in Serie D, adesso si stanno facendo passi avanti. È difficile non innamorarsi di questi ragazzi così giovani, stiamo realizzando quello che avevamo programmato di fare due anni fa. Sappiamo dove vogliamo arrivare e come lo vogliamo fare che per me è fondamentale".

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