"Oggi è una vittoria importante perché abbiamo perso una persona importante per il mondo Como come Michael Hartono. La nostra Champions è quella del valore, del lavorare con una visione del futuro in una società seria. Oggi mandiamo un grande abbraccio alla famiglia, è grazie a loro se possiamo vivere tutto questo. La vittoria di oggi è più importante per questo".
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fcinter1908 ultimora Como, Fabregas: “Si respira un’aria bella. Sappiamo dove vogliamo arrivare. 7 anni fa…”
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Como, Fabregas: “Si respira un’aria bella. Sappiamo dove vogliamo arrivare. 7 anni fa…”
Le dichiarazioni del tecnico del Como intervistato da Dazn dopo la vittoria contro il Pisa
Lo ha detto il tecnico del Como Cesc Fabregas, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro il Pisa. "Si respira un'aria molto bella, la gente è soddisfatta poi tutti vogliamo di più ma si sta godendo il percorso. Sei o sette anni fa eravamo una squadra provinciale in Serie D, adesso si stanno facendo passi avanti. È difficile non innamorarsi di questi ragazzi così giovani, stiamo realizzando quello che avevamo programmato di fare due anni fa. Sappiamo dove vogliamo arrivare e come lo vogliamo fare che per me è fondamentale".
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