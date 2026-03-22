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Vernazza (GdS): “Inter, sconfitta aprirebbe una voragine. In momenti delicati…”

Inter Chivu Marotta
Il pensiero del giornalista della Gazzetta dello Sport sul momento dei nerazzurri attesi da un impegno delicato stasera
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Sebastiano Vernazza, nota firma della Gazzetta dello Sport, nel suo commento di giornata si è soffermato anche su Fiorentina-Inter in programma stasera al Franchi. Questo il punto di vista del giornalista:

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"Il Milan si è ripreso il secondo posto, soffiatogli per un giorno dal Napoli, è risalito a meno cinque dall’Inter, e ora la pressione è tutta sulla capolista, attesa stasera a Firenze da una Fiorentina con l’urgenza vitale della salvezza. Cristian Chivu non ha alternativa alla vittoria. Gli servono i tre punti per dissolvere i fantasmi che svolazzano ad Appiano, a causa del rallentamento delle ultime due giornate, la sconfitta nel derby e il pari contro l’Atalanta. Stasera al Franchi basterebbe un pari per moltiplicare le ansie e le insicurezze. Una sconfitta aprirebbe una voragine, l’Inter si sentirebbe braccata come mai".

E ancora: "Fiorentina-Inter è un incrocio delicato. Ieri la Cremonese ha vinto a Parma - in pochi giorni il «Maestro» Giampaolo ha insegnato un nuovo alfabeto ai grigiorossi - e oggi la Fiorentina proverà a prendersi qualcosa, perché per i viola è pericoloso rimanere fermi a quota 28. L’Inter, senza Lautaro né Bastoni, si affiderà al rientrante Calhanoglu. In momenti delicati, i giocatori più esperti devono indicare la strada, tranquillizzare i giovani e imporsi. Pensiamo ad Akanji in difesa, a Calhanoglu e Barella a centrocampo, a Dumfries e Dimarco sulle fasce, a Thuram in attacco".

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