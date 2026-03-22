"Il Milan si è ripreso il secondo posto, soffiatogli per un giorno dal Napoli, è risalito a meno cinque dall’Inter, e ora la pressione è tutta sulla capolista, attesa stasera a Firenze da una Fiorentina con l’urgenza vitale della salvezza. Cristian Chivu non ha alternativa alla vittoria. Gli servono i tre punti per dissolvere i fantasmi che svolazzano ad Appiano, a causa del rallentamento delle ultime due giornate, la sconfitta nel derby e il pari contro l’Atalanta. Stasera al Franchi basterebbe un pari per moltiplicare le ansie e le insicurezze. Una sconfitta aprirebbe una voragine, l’Inter si sentirebbe braccata come mai".

E ancora: "Fiorentina-Inter è un incrocio delicato. Ieri la Cremonese ha vinto a Parma - in pochi giorni il «Maestro» Giampaolo ha insegnato un nuovo alfabeto ai grigiorossi - e oggi la Fiorentina proverà a prendersi qualcosa, perché per i viola è pericoloso rimanere fermi a quota 28. L’Inter, senza Lautaro né Bastoni, si affiderà al rientrante Calhanoglu. In momenti delicati, i giocatori più esperti devono indicare la strada, tranquillizzare i giovani e imporsi. Pensiamo ad Akanji in difesa, a Calhanoglu e Barella a centrocampo, a Dumfries e Dimarco sulle fasce, a Thuram in attacco".