Canovi: “Non mi sorprende Napoli a -9 dall’Inter. Per lo scudetto però…”

Il pensiero del noto operatore di mercato a proposito della squadra di Conte distante dalla vetta dopo i punti persi di recente

Daniele Vitiello Redattore/inviato 30 gennaio 2026 (modifica il 30 gennaio 2026 | 23:46)

"Il tre a zero subito dal Napoli cambia la distanza dall'Inter. Prima era una distanza non facilmente recuperabile ma recuperabile, oggi nove punti soprattutto per un Napoli che sta giocando come in modo deludente sono troppi". Cosi a TuttoMercatoWeb.com l'operatore di mercato Dario Canovi.

Si è rotto qualcosa?

"Non so se si sia rotto qualcosa, ma indipendentemente dai risultati io il Napoli poche volte l'ho visto quest'anno giocare bene non mi meraviglia che sia a nove punti dall'Inter".

Rush finale di mercato: quali colpi?

"Non è che mi aspetti un granché, non credo che negli ultimi giorni, soprattutto a gennaio ci siano i grandi colpi. Mi pare che tutto sommato sì, ci sarà qualche movimento, ma non certo movimenti importanti. Niente di rilevante"

L'Inter viaggia spedita per lo Scudetto.

"Può succedere ancora di tutto. Il Milan ha ancora una distanza recuperabile"

Si aspetta un cambio di panchina a Napoli la prossima stagione?

"È ancora presto per questo. Dipende molto da quelli che saranno i risultati che avverranno e cosa succederà da qui a marzo-aprile"