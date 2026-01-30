Presente negli studi di Sky Sport, Massimo Marianella ha commentato l'interesse dell'Inter nei confronti di Curtis Jones. "Sono molto stupito favorevolmente per l'Inter. Non pensavo che Curtis Jones potesse essere disponibile sul mercato. E' un giocatore nato e cresciuto con la maglia del Liverpool addosso. A otto anni era nel settore giovanile del Liverpool, è un ragazzo cresciuto con la maglia dei Reds addosso".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Marianella: “Jones? Stupito favorevolmente per l’Inter. Gioca ovunque. Il problema è che…”
ultimora
Marianella: “Jones? Stupito favorevolmente per l’Inter. Gioca ovunque. Il problema è che…”
Presente negli studi di Sky Sport, Massimo Marianella ha commentato l'interesse dell'Inter nei confronti di Curtis Jones
"È il giocatore con il maggior percentuale di passaggi riusciti in tutta la Premier. Gioca ovunque: nei due di mezzo e anche nei tre ruoli dietro la punta. Il problema è che è il primo cambio di tutti ma non è un vero e proprio titolare del Liverpool. Ha giocato in cinque posizioni diverse. Entra nelle rotazioni, ma difficilmente è titolare, ecco perché probabilmente sta cercando una nuova avventura".
(Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA