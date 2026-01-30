Presente negli studi di Sky Sport, Massimo Marianella ha commentato l'interesse dell'Inter nei confronti di Curtis Jones . "Sono molto stupito favorevolmente per l'Inter. Non pensavo che Curtis Jones potesse essere disponibile sul mercato. E' un giocatore nato e cresciuto con la maglia del Liverpool addosso. A otto anni era nel settore giovanile del Liverpool, è un ragazzo cresciuto con la maglia dei Reds addosso".

"È il giocatore con il maggior percentuale di passaggi riusciti in tutta la Premier. Gioca ovunque: nei due di mezzo e anche nei tre ruoli dietro la punta. Il problema è che è il primo cambio di tutti ma non è un vero e proprio titolare del Liverpool. Ha giocato in cinque posizioni diverse. Entra nelle rotazioni, ma difficilmente è titolare, ecco perché probabilmente sta cercando una nuova avventura".