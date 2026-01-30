Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, attraverso il suo profilo X ha puntualizzato un aspetto in risposta alle ultime dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte. Questo il commento del noto giornalista:
fcinter1908 ultimora Ravezzani: “Ultimo pianto di Conte per il calendario: si consoli perché…”
ultimora
Ravezzani: “Ultimo pianto di Conte per il calendario: si consoli perché…”
Il commento alle ultime dichiarazioni rilasciate dall'allenatore del Napoli
"Tra i vari pianti di Conte (pochi acquisti, troppi acquisti, arbitri, calciatori senza cuore, infortuni) l’ultimo in ordine di tempo è per il calendario. Si consoli. Delle 36 di Champions ben 14 rigiocano di sabato e molte con doppia trasferta. Il Napoli le gioca entrambe in casa".
© RIPRODUZIONE RISERVATA