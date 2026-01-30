fcinter1908 ultimora Ravezzani: “Ultimo pianto di Conte per il calendario: si consoli perché…”

ultimora

Ravezzani: “Ultimo pianto di Conte per il calendario: si consoli perché…”

Inter
Il commento alle ultime dichiarazioni rilasciate dall'allenatore del Napoli
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, attraverso il suo profilo X ha puntualizzato un aspetto in risposta alle ultime dichiarazioni rilasciate da Antonio Conte. Questo il commento del noto giornalista:

Ravezzani: “Ultimo pianto di Conte per il calendario: si consoli perché…”- immagine 2
NAPLES, ITALY - OCTOBER 20: Antonio Conte of Napoli speaks at a press conference of Napoli on October 20, 2025 in Naples, Italy. (Photo by SSC NAPOLI/SSC NAPOLI via Getty Images)

"Tra i vari pianti di Conte (pochi acquisti, troppi acquisti, arbitri, calciatori senza cuore, infortuni) l’ultimo in ordine di tempo è per il calendario. Si consoli. Delle 36 di Champions ben 14 rigiocano di sabato e molte con doppia trasferta. Il Napoli le gioca entrambe in casa".

Leggi anche
Marianella: “Jones? Stupito favorevolmente per l’Inter. Gioca ovunque. Il problema è...
Marsiglia, De Zerbi: “Ho forza di rimanere qui altri 5/6 anni. Mi hanno...

© RIPRODUZIONE RISERVATA